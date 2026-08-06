Sale Humberto Zerón Martínez de la SSP de Sinaloa; regresa a Defensa

Humberto Zerón Martínez dejó su cargo como Subsecretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), para reintegrarse a su carrera dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Hasta el momento, no se ha dado a conocer al perfil que sustituirá la vacante de Zerón Martínez, ni cuál será su nuevo cargo.

El ahora ex funcionario de la SSPE permanecía en su encomienda desde el 31 de diciembre de 2024, como parte de los cambios en el Gabinete de Rubén Rocha Moya, y la llegada de Óscar Rentería Schazarino a la titularidad de la SSPE.

En su momento, Humberto Zerón sustituyó a Leoncio Pedro García Alatorre, subsecretario durante el periodo de Gerardo Mérida Sánchez, ex titular de Seguridad Pública y ahora detenido en Estados Unidos de América, mientras enfrenta cargos por presuntos nexos con “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.