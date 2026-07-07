$!Salió de casa de madrugada y desapareció: activan Alerta Amber por adolescente en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Fiscalía General del Estado (FGE) activó la Alerta Amber tras reportarse la desaparición Rey Jesús Sánchez León, de 15 años de edad, quien fue visto por última vez la madrugada del pasado domingo 5 de julio en el Fraccionamiento Santa Fe, en Mazatlán.

De acuerdo con el reporte oficial, el adolescente salió de su domicilio aproximadamente a las 00:30 horas y desde ese momento se perdió toda comunicación con él. Ante la falta de datos sobre su paradero, las autoridades locales y colectivos de búsqueda manifestaron el temor de que su integridad física se encuentre en riesgo o pueda ser víctima de la comisión de un delito.

La ficha institucional describe a Rey Jesús como un joven de nacionalidad mexicana, con una estatura de 1.62 metros, complexión delgada y tez morena. Entre sus rasgos físicos se detalla que tiene el cabello corto, lacio y de color castaño claro; ojos chicos de color café claro; boca mediana con labios delgados y una nariz chica y recta. Al momento de ausentarse no se especificaron señas particulares ni la vestimenta que portaba.