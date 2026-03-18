$!Salió de su casa hacia La Lomita y no regresó; Jesús Geovani tiene dos meses desaparecido en Culiacán

CULIACÁN. _ El domingo 25 de enero al mediodía, Jesús Geovani Ramírez Guerrero, de 27 años, salió de su casa en la colonia Miguel Hidalgo, para acudir a misa en el templo La Lomita, en Culiacán, pero ya no regresó a su hogar. Desde aquella fecha, su familia presentó denuncia ante las autoridades para solicitar apoyo en la búsqueda del joven, cuya integridad consideran en riesgo, ya que recientemente atravesó un tratamiento de cáncer, y recibe atención psiquiátrica.

Al salir de su domicilio, vestía un suéter gris con la leyenda “Armani” en las mangas, un pantalón de mezclilla color azul marino y unas sandalias de plástico color negras. Las señas particulares para facilitar su identificación, tiene una cicatriz en el lado izquierdo de la cara, otra en el cuello por una cirugía, y una cicatriz con placa en el brazo derecho, en el músculo tensor.

Cinco días después de su última comunicación, el 30 de enero, un hombre acompañado con un niño encontraron abandonado el celular de Jesús Geovani en la jardinera que está al pie de la escalinata.

Como parte de las investigaciones, solicitaron a la administración del tempo el acceso a las cámaras de videovigilancia para ubicar al joven, pero no aparecieron, y ahora esperan tener las grabaciones de negocios cercanos.