Salvan a turista de Guadalajara que fue jalado por el fuerte oleaje a 250 metros mar adentro, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un joven turista, originario de Guadalajara, fue puesto a salvo luego de que fue jalado por el fuerte oleaje a 250 metros mar adentro, la tarde de este lunes 11 de agosto.

Este rescate fue gracias a la oportuna intervención de empleados de un centro de hospedaje y elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo a un comunicado, el equipo del área Sábalo 2, recibió la alerta y de inmediato activaron los protocolos de auxilio para hacer contacto con el bañista, mantenerlo a flote y esperar el arribo del personal a bordo del jetsky para poder llevarlo a tierra firme.

Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, informó que el factor oleaje, viento y falta de respeto a los banderines y recomendaciones, pusieron en riesgo a quien se identificó como Carlos, de 26 años de edad, quien recibió valoración médica por parte de paramédicos de Cruz Roja.

Espinoza Bastidas reiteró el llamado a los bañistas para estar atentos a las recomendaciones que emiten los salvavidas y la información sobre las condiciones del clima y el oleaje a través de los canales oficiales; asimismo, poner atención en el color de los banderines que se colocan en las zonas de playa, lo que representa un factor clave para prevenir situaciones de riesgo.