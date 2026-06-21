$!Salvavidas de la SSPM brindan auxilio a una persona que volcó en kayak

MAZATLÁN._ Un hombre que navegaba a bordo de un kayak fue atendido luego de que volcó en el mar cuando realizaba una travesía desde la Isla de Venados hacia Playa Norte.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, atendieron el reporte de la volcadura de un kayak en el que viajaba una persona que realizaba una travesía desde la Isla de Venados hacia Playa Norte.

Gustavo Espinoza, titular del cuerpo de salvavidas, informó que al tener conocimiento de los hechos, personal a bordo de una moto acuática se trasladó al sitio para ubicar al afectado y brindarle la atención necesaria. El hombre es originario del Estado de México, pero actualmente reside en Mazatlán.