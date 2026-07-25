$!Salvavidas de Mazatlán rescatan a ocho personas en cinco operativos en el mar

MAZATLÁN._ Elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con el apoyo de salvavidas de diversos centros de hospedaje, lograron rescatar a ocho personas en cinco intervenciones distintas, luego de que presentaran dificultades para salir del mar debido al fuerte oleaje.

A través de un comunicado, el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinoza, informó que las condiciones de mar de fondo y el intenso oleaje registrado desde temprana hora en las playas de Mazatlán obligaron a activar en varias ocasiones los protocolos de rescate para salvaguardar la integridad de los bañistas.

Las acciones de auxilio se realizaron en las zonas de playa Sábalo 1, Sábalo 2 y Gaviotas.