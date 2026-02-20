$!Samantha Stephanie suma dos meses extraviada; se le vio por última vez en Culiacán

La Fiscalía General del Estado mantiene activa una ficha de búsqueda Alerta Amber por la desaparición de la menor Samantha Sthephanie Lugo Rubí, extraviada en Culiacán.

La niña, de 11 años, fue vista por última ocasión en el Parque Las Riberas, en el Centro de la ciudad, el pasado 17 de diciembre de 2025.

Según la información oficial, mide 1.40 metros aproximadamente y es de complexión delgada y tez clara.

Tiene el cabello corto, lacio y de color castaño oscuro, así como ojos chicos color café oscuro, boca grande con labios delgados y una nariz chica.

Como seña particular, se le identificó una cicatriz en la frente, y se desconoce su vestimenta.

Para reportar cualquier información sobre el paradero de Samantha Stephanie, se dispone de la línea 800 890 9092 o al número 667 715 5588.