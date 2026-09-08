Santiago termina en hospital tras derrapar en la carretera Guasave-León Fonseca; autoridades no hallan la moto

GUASAVE._ Con diversas lesiones resultó un joven de 19 años luego de sufrir un accidente de tránsito tipo derrapamiento durante las primeras horas de este martes 8 de septiembre, sobre la carretera que conduce a la sindicatura de León Fonseca.

Tras el incidente, la unidad en la que viajaba fue removida del sitio antes de que llegaran los agentes de seguridad.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave, el reporte de emergencia fue emitido por la radio operadora alrededor de las 01:45 horas.

El percance tuvo lugar justo a la altura de una conocida mueblería ubicada en la vialidad.

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes preventivos y elementos de vialidad encontraron tendido sobre la vía a un joven, quien fue identificado en el sitio como Santiago “N”.

De inmediato, socorristas de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios, los paramédicos trasladaron al afectado a las instalaciones del hospital IMSS Bienestar para que recibiera atención médica especializada.

Hasta el momento, el estado de salud del paciente se mantiene bajo reserva.

En la escena del accidente, los elementos de Movilidad Sustentable confirmaron que no había ningún otro vehículo involucrado ni rastros de la motocicleta que conducía el lesionado, ya que personas desconocidas se la llevaron del lugar previo al arribo de la patrulla.

Debido a esta situación, las autoridades no han podido determinar las características de la unidad ni el propietario de la misma.

Asimismo, se desconoce qué originó la pérdida de control del vehículo, por lo que los partes oficiales no precisan si factores como el exceso de velocidad o el consumo de alcohol intervinieron en este siniestro.

Los agentes de Tránsito se hicieron cargo de realizar las diligencias correspondientes y tomar los datos en el lugar para el deslinde de responsabilidades.