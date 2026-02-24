$!Sarahy tiene 8 años desaparecida en Mazatlán; piden ayuda para localizarla

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, emitió una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba para pedir apoyo y localizar a Sarahy Flores Ortiz, de quien se desconoce su paradero desde el 18 de junio de 2018.

Pese a la fecha de extravío, la denuncia formal fue interpuesta el pasado 23 de febrero de 2026.

De acuerdo con el reporte, Sarahy fue vista por última vez en su domicilio ubicado en la colonia Flor de Mayo, en la Sindicatura de Villa Unión, Mazatlán.

En aquel momento, la mujer de 31 años vestía una blusa color morado, short azul y tenis negros.