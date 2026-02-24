$!Sarahy tiene 8 años desaparecida en Mazatlán; piden ayuda para localizarla

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, emitió una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba para pedir apoyo y localizar a Sarahy Flores Ortiz, de quien se desconoce su paradero desde el 18 de junio de 2018.
Pese a la fecha de extravío, la denuncia formal fue interpuesta el pasado 23 de febrero de 2026.
De acuerdo con el reporte, Sarahy fue vista por última vez en su domicilio ubicado en la colonia Flor de Mayo, en la Sindicatura de Villa Unión, Mazatlán.
En aquel momento, la mujer de 31 años vestía una blusa color morado, short azul y tenis negros.
En cuanto a su descripción física, es una mujer de complexión delgada, tez morena y mide 1.65 metros de estatura.
Posee cabello largo, lacio y de color negro, ojos medianos color café, cejas delgadas y labios gruesos; como señas particulares, presenta dos protuberancias en el hombro izquierdo y varios tatuajes: una figura de una corona con la leyenda “Princess” en la mano izquierda, un diseño en forma de espiral con el nombre “Mariajosé” en el antebrazo izquierdo y la imagen de una rosa en el área del abdomen.
Cualquier persona que cuente con información que ayude a dar con su paradero puede comunicarse de manera anónima a las líneas telefónicas 800-890-90-92 o al número local 667715-55-88.