$!Saúl Antonio tiene 13 años y lleva 58 días desaparecido en El Verde, Concordia

CONCORDIA. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) activó los protocolos de búsqueda mediante la alerta Amber para localizar a Saúl Antonio Graciano García, un menor de 13 años cuya ubicación se desconoce desde el pasado 16 de diciembre de 2025 en la comunidad de El Verde.

El reporte oficial indica que la última vez que se tuvo conocimiento del paradero del adolescente fue en la citada localidad del municipio de Concordia. Desde esa fecha, su familia perdió todo contacto con él, situación que ha generado alarma ante la posibilidad de que su integridad física se encuentre comprometida o haya sido víctima de una privación ilegal de la libertad.

Saúl Antonio mide 1.63 metros, es de complexión robusta, tez morena y cabello rizado color negro. Como seña particular para facilitar su identificación, se informó que cuenta con una cicatriz en la ceja izquierda. Al momento de los hechos no se precisó la vestimenta que portaba.