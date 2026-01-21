$!Se atora tráiler en la arena de Playa Norte, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un tráiler de una empresa de paquetería nacional, con sucursal en Mazatlán, quedó atorado la noche de este miércoles en plena Playa Norte, a unos metros de las pangas de los pescadores.

Nadie explica cómo se metió la unidad en la zona costera y para qué, aunque todo indica que el trailero tomó la rampa que se utiliza para bajar o sacar las pangas y los vehículos acuáticos para llegar hasta el lugar.