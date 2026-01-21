Seguridad
Se atora tráiler en la arena de Playa Norte, en Mazatlán

La unidad de una empresa de paquetería quedó a unos metros de las pangas de pescadores; el chofer presuntamente fue detenido por las autoridades
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
21/01/2026 21:39
21/01/2026 21:39

MAZATLÁN._ Un tráiler de una empresa de paquetería nacional, con sucursal en Mazatlán, quedó atorado la noche de este miércoles en plena Playa Norte, a unos metros de las pangas de los pescadores.

Nadie explica cómo se metió la unidad en la zona costera y para qué, aunque todo indica que el trailero tomó la rampa que se utiliza para bajar o sacar las pangas y los vehículos acuáticos para llegar hasta el lugar.

Al sitio arribaron elementos policíacos y decenas de personas.

Reportan que el chofer del tráiler ya fue detenido.

