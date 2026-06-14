$!Se atrinchera con su hija de 2 años ‘de rehén’; intenta huir, lo balean y es detenido en Urías, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre en la colonia Urías se atrincheró en una vivienda tomando de rehén a su niña de 2 años, luego intentó escapar y fue herido de bala por policías, quienes finalmente lo detuvieron en otra casa a donde se metió.

Los hechos iniciaron en una vivienda de la calle Escolar, cuando un hombre armado con un cuchillo se atrincheró en una vivienda, luego de una discusión familiar con su pareja. Tomó como rehén a su niña de 2 años de edad y amenazó con hacer estallar un tanque de gas.

La situación de volvió tensa tras el arribo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Al lugar también llegó personal de Protección Civil Municipal, elementos de Bomberos Mazatlán y de Cruz Roja.

Tras rodear la zona, los elementos de seguridad y protección dialogaron con el hombre, quien no soltaba a la niña. Instantes después su pareja logró rescatar a la menor, mientras el hombre intentaba huir corriendo por los techos de la vivienda hacia un cerro.

De acuerdo con los testigos, el hombre tienen problemas de adicción a las drogas.