Se cumplen cuatro horas y media de los hechos en el Penal de Mazatlán, y autoridades de Seguridad de Sinaloa, no dan información

MAZATLÁN. - Hasta las 14:30 horas de hoy jueves, a cuatro horas y media de los hechos violentos registrados en el penal El Castillo, en Mazatlán, las autoridades de Seguridad de Sinaloa no han emitido información oficial sobre lo ocurrido. Esta falta de información mantiene en zozobra a las familias de los internos del penal, quienes permanecen afuera a la espera de datos oficiales.

En redes sociales circulan cifras no oficiales sobre los hechos, entre ellas la versión de que posiblemente hay un niño herido de bala, ya que hoy es día de visita familiar. Desde alrededor de las 10:00 horas de hoy se reportaron detonaciones de armas de fuego en el interior del penal. Posteriormente, se observó el sobrevuelo a baja altura de un helicóptero del Gobierno en los alrededores del centro penitenciario.

El constante entrar y salir de ambulancias, custodiadas por fuerzas armadas, así como de elementos de Seguridad de los tres niveles de Gobierno, incluidos grupos antimotines, mantiene en alerta a las familias, que no se han movido del portón a pesar de las altas temperaturas.