GUASAVE._ Una jornada de tensión, bloqueos y caos se registra la noche de este viernes en distintos sectores de Guasave, tras reportarse múltiples detonaciones de arma de fuego e incendios, lo que obligó a las autoridades locales a emitir una alerta urgente para que la ciudadanía evite salir a las calles.

A través de un comunicado difundido de emergencia, el director de Seguridad Pública Municipal, Juan de Dios López Rubio, exhortó a los habitantes a permanecer resguardados en sus domicilios o en sitios seguros mientras las corporaciones policiales atienden la contingencia.

El funcionario subrayó que las condiciones en la vía pública representan un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos.

De acuerdo con el reporte oficial de la corporación preventiva, durante los hechos se arrojaron numerosos artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas” en diversas arterias viales del municipio.

Esta situación ha complicado la movilidad y ha dejado varias patrullas municipales con los neumáticos averiados en medio de los despliegues operativos.

Asimismo, ante los reportes de balaceras y la quema de unidades en distintos puntos de la ciudad, personas que se encontraban en el estadio de beisbol de Guasave tuvieron que permanecer resguardadas dentro de las instalaciones como medida de protección, a la espera de que se restablezcan las condiciones de seguridad en las vialidades aledañas.

Las autoridades mantienen activo el despliegue de vigilancia y atención a los reportes de emergencia en el municipio, reiterando el llamado a la población a no circular por zonas de conflicto y mantenerse atenta únicamente a los avisos oficiales.