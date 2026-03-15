$!Se descarrila tren cargado con maíz en el sector Recursos Hidráulicos, en Culiacán

CULIACÁN._ Un tren de carga que transportaba granos de maíz se descarriló la mañana de este domingo en el sector Recursos Hidráulicos, en Culiacán, dejando al menos siete vagones fuera de las vías. De acuerdo con los primeros reportes, cada uno de los vagones transportaba aproximadamente 120 toneladas de maíz. El incidente generó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades de seguridad en la zona.

De manera preliminar, autoridades señalaron que el accidente pudo haberse originado por las malas condiciones de las vías del tren, aunque serán las investigaciones correspondientes las que determinen las causas exactas del descarrilamiento. A pesar de la magnitud del percance, no se reportaron personas lesionadas. Asimismo, hasta el momento no se han registrado actos de rapiña en el lugar.





Elementos de Protección Civil se encuentran realizando labores para remolcar los vagones y retirar las unidades afectadas, mientras que personal del Ejército Mexicano fue desplegado para resguardar el área. Debido a las maniobras y por cuestiones de seguridad, algunas vialidades cercanas permanecen cerradas, lo que ha generado afectaciones en la circulación, principalmente sobre la avenida Federalismo.