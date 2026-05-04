Seguridad
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Falla mecánica

Se desploma helicóptero de la Marina en Zona Naval de Mazatlán tras falla en motor

Una aeronave tipo MI de la Secretaría de Marina sufrió una pérdida de potencia durante el despegue en la Cuarta Región Naval; el incidente no dejó personas lesionadas ni víctimas mortales
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
04/05/2026 08:56
04/05/2026 08:56

MAZATLÁN. _ Un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar) se desplomó la mañana de este lunes dentro del recinto de la Cuarta Región Naval en Mazatlán, luego de que la unidad no lograra completar su maniobra de elevación.

De acuerdo con los reportes sobre el incidente, la aeronave tipo MI iniciaba las labores de despegue cuando se registró una pérdida de potencia en uno de sus motores. Esta situación técnica impidió que alcanzara la altura necesaria, derivando en una caída inmediata dentro de las mismas instalaciones militares.

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Tras el impacto, las autoridades navales confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni decesos que lamentar entre la tripulación o el personal en tierra.

De forma inmediata, los elementos de seguridad activaron los protocolos de emergencia en el área para asegurar el perímetro y la unidad siniestrada.

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Actualmente, especialistas de la institución realizan las evaluaciones técnicas correspondientes para determinar las causas exactas que originaron la falla en el motor durante la maniobra.

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