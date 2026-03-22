$!Se desprende caja de tráiler y bloquea La Costerita en Culiacán

CULIACÁN._ Una caja metálica de tráiler, cargada con mercancía, se desprendió de un tractocamión este domingo, quedando atravesada sobre lo ancho del carril que dirige de oriente a poniente del libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita, al sur de Culiacán. El incidente se registró alrededor de las 08:00 horas a la altura de la sindicatura de Aguaruto, lo que provocó el cierre total de la circulación en el sentido en mención durante varios minutos.

De acuerdo con la información, la unidad involucrada es un tractocamión marca Freightliner, color blanco y modelo reciente, que remolcaba una caja metálica del mismo color. Según versiones, el conductor salía de una yarda ubicada frente al lugar del accidente y, al intentar incorporarse a la vialidad con dirección hacia la autopista Benito Juárez, la caja se soltó del eje que conecta ambas partes del vehículo.

Tras el incidente, la caja quedó sobre el pavimento, obstruyendo completamente los carriles, lo que generó la movilización de elementos de la Guardia Nacional para controlar la circulación y evitar otro percance. El tractocamión fue orillado a un costado de la vialidad mientras se realizaban las maniobras correspondientes para retirar la estructura.