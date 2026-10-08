$!Se desprende cisterna con diésel de tracto camión y vuelca en la México 15, en Guasave

El incidente, encendió las alertas máximas debido a la naturaleza del material peligroso que transportaba, fue reportado a los números de emergencia en punto de las 23:58 horas.

GUASAVE. _ La intensa movilización de los cuerpos de auxilio y de seguridad federal marcó los últimos minutos de este miércoles, luego de que un remolque cargado con diésel sufriera una aparatosa volcadura a un costado de la carretera Internacional México 15, en el sector La Cruz.

Las primeras corporaciones en llegar localizaron el pesado contenedor de combustible volcado entre la maleza, fuera de la cinta asfáltica, y en aparente estado de abandono, ya que no se encontraba el vehículo que lo remolcaba.

Al confirmarse que la unidad con placas de circulación del Estado de México transportaba hidrocarburo, se solicitó de emergencia la intervención del H. Cuerpo de Bomberos. Los elementos especializados procedieron a acordonar la zona y realizaron una minuciosa inspección al tanque. Tras la revisión, se descartó cualquier fisura o derrame de diésel, descartando así el riesgo de un desastre ambiental o un incendio.

Minutos más tarde arribaron agentes de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes asumieron el control del abanderamiento vial y el peritaje correspondiente para garantizar la seguridad de los automovilistas que transitaban por la rúa federal.

El misterio de la unidad aparentemente abandonada se resolvió minutos más tarde con la llegada de un tractocamión marca International, modelo 2018. El operador, identificado como Jorge “N”, de 43 años de edad, se presentó ante los elementos de la Guardia Nacional y relató la mecánica del accidente.

Pues de acuerdo con su testimonio, mientras circulaba por la carretera, el seguro del enganche que unía el semirremolque al camión colapsó y se quebró. Esta falla mecánica provocó que la pesada nodriza se desprendiera abruptamente en pleno movimiento, perdiendo el control hasta volcar a un costado de la vía.

Por fortuna el percance terminó solo con cuantiosos daños materiales. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni vehículos de terceros involucrados. Durante la madrugada de este jueves, el personal operativo mantuvo la vigilancia en la zona a la espera de las grúas especializadas para realizar las maniobras de trasvase y el posterior retiro de la pesada unidad.