Se eleva a tres el número de personas fallecidas tras ataque armado en Lomas de San Isidro, Culiacán

CULIACÁN. _ El ataque armado registrado la noche del martes 30 de septiembre en el fraccionamiento Lomas de San Isidro, al sur de la ciudad, cobró su tercera víctima minutos después del hecho.

Inicialmente se reportó la muerte de dos jóvenes dentro de un domicilio ubicado sobre la calle De las Fuentes, entre Emiliano García y Privada de las Moras. Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Edwin Iván “N”, de 22 años, y Edwin Yoel “N”, de 20.