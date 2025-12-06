Se encuentra estable el agente policial que fue perseguido a tiros en la colonia Las Quintas, informa la SSPyTM

El elemento policíaco que fue perseguido y atacado a balazos la mañana de este sábado en la colonia Las Quintas, en Culiacán, se encontraba en su día de descanso y se encuentra estable de salud, según un comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Según el informe, el agente de la corporación municipal se encontraba viajando a bordo de su vehículo particular por las calles del sector cuando fue víctima de una agresión armada, en la que una mujer resultó lesionada por esquirla de bala.

Los primeros reportes refieren que la agresión habría sido cometida por individuos no identificados que se desplazaban en un vehículo del cual, hasta ahora, se desconocen sus características.

Al lugar acudieron de inmediato corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y cuerpos de auxilio, quienes atendieron al agente y lo trasladaron a un hospital para brindarle atención médica especializada.

Se reporta que su estado de salud es estable, sin embargo no se dieron a conocer en qué parte del cuerpo presenta las heridas.

Mandos de seguridad federal, estatal y municipal desplegaron un operativo de búsqueda para ubicar a los responsables. Los avances y resultados serán informados únicamente por las autoridades competentes conforme a los procedimientos legales aplicables.

La corporación municipal mantiene una coordinación con la Fiscalía General del Estado con el fin de coadyuvar en la investigación y contribuir al esclarecimiento del hecho.

Esta Secretaría garantiza que el elemento y su familia recibirán el acompañamiento y apoyo institucional conforme a lo establecido en la ley y en los protocolos vigentes.