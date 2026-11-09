Seguridad
|
Disparos al aire

¡Se escondieron en una azotea! Detienen a dos hombres tras realizar disparos en la colonia Lázaro Cárdenas en Mazatlán

Una denuncia ciudadana alertó a las corporaciones de seguridad sobre detonaciones; la intervención conjunta de fuerzas federales y municipales permitió localizar a los presuntos responsables
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/11/2026 12:35
09/11/2026 12:35

MAZATLÁN. _ Dos hombres fueron detenidos luego de realizar disparos y tratar de ocultarse de las autoridades en la azotea de una vivienda en la colonia Lázaro Cárdenas, al sur de la ciudad de Mazatlán.

El hecho se registró a las 11:30 horas, sobre la calle José Teniente Azueta, casi esquina con la calle Cañonero Guerrero, donde según los reportantes estos realizaron detonaciones de arma de fuego al parecer al aire.

$!¡Se escondieron en una azotea! Detienen a dos hombres tras realizar disparos en la colonia Lázaro Cárdenas en Mazatlán

A la llegada de las autoridades los presuntos responsables intentaron ocultarse en la misma azotea, pero fueron descubiertos y tras un operativo coordinado, elementos de la Policía Municipal y de la Marina lograron la detención de los dos hombres.

En las operaciones auxiliaron elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes resguardaron la zona.

$!¡Se escondieron en una azotea! Detienen a dos hombres tras realizar disparos en la colonia Lázaro Cárdenas en Mazatlán

Hasta el momento no se ha informado si se les aseguró algún arma y no se reportaron personas lesionadas.

#Inseguridad
#Mazatlán
#Sinaloa
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube