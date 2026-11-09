$!¡Se escondieron en una azotea! Detienen a dos hombres tras realizar disparos en la colonia Lázaro Cárdenas en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Dos hombres fueron detenidos luego de realizar disparos y tratar de ocultarse de las autoridades en la azotea de una vivienda en la colonia Lázaro Cárdenas, al sur de la ciudad de Mazatlán.
El hecho se registró a las 11:30 horas, sobre la calle José Teniente Azueta, casi esquina con la calle Cañonero Guerrero, donde según los reportantes estos realizaron detonaciones de arma de fuego al parecer al aire.
A la llegada de las autoridades los presuntos responsables intentaron ocultarse en la misma azotea, pero fueron descubiertos y tras un operativo coordinado, elementos de la Policía Municipal y de la Marina lograron la detención de los dos hombres.
En las operaciones auxiliaron elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes resguardaron la zona.
Hasta el momento no se ha informado si se les aseguró algún arma y no se reportaron personas lesionadas.