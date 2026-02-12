Se escuchan detonaciones de explosivos en las inmediaciones de El Verde, Concordia, este jueves

Algunas detonaciones de artefactos explosivos se registran este jueves en las inmediaciones de la entrada principal de El Verde, Concordia, sin que se precise el punto y de qué artefactos se trata.

Una de las explosiones se escuchó cerca de las 11:55 horas y se percibió hasta la entrada de la brecha a la primera fosa clandestina hallada a unos 3 kilómetros al sur de este poblado y donde se encuentra un punto de vigilancia de la Guardia Nacional.

La explosión que posiblemente ocurrió en un cerro, también alertó a los elementos de la Guardia Nacional.

De acuerdo con algunas versiones, de las 11:00 a las 12:00 horas se han escuchado tres explosiones, pero no se sabe si son por destrucción de artefactos por parte de alguna dependencia federal o son detonados por algún grupo delictivo.

La vigilancia de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se mantiene en esta zona, a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia, donde han sido localizados más de 14 cuerpos en seis fosas clandestinas, 5 de ellos identificados ya como parte de los 10 mineros privados de la libertad el pasado 23 de enero en el Residencial Clementina, en la cabecera municipal de Concordia.