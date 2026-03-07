$!Se fuga interno del Centro de Internamiento para Adolescentes en Culiacán

CULIACÁN._ Un interno del Centro de Internamiento para Adolescentes, ubicado en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, escapó durante la tarde de este sábado 7 de marzo.

Según la información recabada, el recluso estaba en camino a presentarse a una audiencia judicial cuando logró eludir a la seguridad del lugar.

Ante esta situación, las autoridades implementaron un operativo de búsqueda en el perímetro del Complejo de Seguridad Pública del Estado, hasta abarcar el fraccionamiento Santa Rocío, la sindicatura de Aguaruto y Campo Moroleón.