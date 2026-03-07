$!Se fuga interno del Centro de Internamiento para Adolescentes en Culiacán

CULIACÁN._ Un interno del Centro de Internamiento para Adolescentes, ubicado en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, escapó durante la tarde de este sábado 7 de marzo.
Según la información recabada, el recluso estaba en camino a presentarse a una audiencia judicial cuando logró eludir a la seguridad del lugar.
Ante esta situación, las autoridades implementaron un operativo de búsqueda en el perímetro del Complejo de Seguridad Pública del Estado, hasta abarcar el fraccionamiento Santa Rocío, la sindicatura de Aguaruto y Campo Moroleón.
Minutos después del reporte, aproximadamente a las 17:30 horas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó el hecho mediante un comunicado.
En el escrito, la dependencia informó que el joven vestía un pantalón de mezclilla azul y una camiseta blanca.
Esta es la segunda situación de fuga del CIA registrada este 2026, luego de que el 8 de febrero pasado tres internos fueron interceptados por elementos policiales cuando trataban de saltarse la barda perimetral.