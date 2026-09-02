¡Se hunde el suelo! Socavón colapsa inmueble sobre el bulevar Central de Guasave

GUASAVE. _ Un hundimiento masivo del suelo provocado por un socavón terminó por colapsar las instalaciones de un negocio de comida ubicado sobre el bulevar Central de esta ciudad, dejando el área en situación de emergencia y bajo un estricto resguardo preventivo.

El desplome del inmueble ocurrió sin dejar personas heridas, debido a que el riesgo había sido identificado previamente. Apenas el lunes 31 de agosto, el Instituto de Protección Civil Municipal emitió un aviso urgente para restringir la circulación en el tramo que conecta los bulevares Benito Juárez y Macario Gaxiola, justo en los márgenes del establecimiento afectado.

Macario Gaxiola Castro, titular de Protección Civil en Guasave, precisó que desde el martes 1 de septiembre se redujo drásticamente el flujo vehicular en la zona. La medida tenía como objetivo permitir que personal de Obras Públicas y de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag) realizaran una evaluación técnica sobre las condiciones del subsuelo y de la infraestructura.

Tras el derrumbe del inmueble, el perímetro permanece intransitable. El carril contiguo al establecimiento y las banquetas peatonales fueron cerrados en su totalidad. Para mitigar el impacto en la movilidad, el carril opuesto fue habilitado temporalmente para operar en doble sentido.

Para los conductores que transitan desde el sector Centro con dirección al Panteón Municipal, Tránsito Municipal estableció una desviación obligatoria hacia la izquierda, a la altura de la empresa PMM y el Hotel María Isabel. La ruta alterna permite a los automovilistas circular hasta el retorno de la calle Macario Gaxiola, donde el flujo vuelve a la normalidad.

Como parte del protocolo de seguridad, el semáforo ubicado en la intersección del bulevar Central y Rafael Buelna fue apagado. En el lugar se mantiene un operativo permanente con agentes de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, quienes, apoyados con señalética, cintas reflectivas y barricadas, orientan el tráfico.

A esta contingencia vial se suma la congestión generada por las obras de reposición de drenaje, que mantienen cerradas las calles Nelson y Blas Valenzuela. Por ello, las autoridades exhortan a la ciudadanía a conducir con precaución y considerar tiempos adicionales de traslado.