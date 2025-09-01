$!Se incendia auto en tienda de conveniencia en Mazatlán; fue pérdida total

MAZATLÁN. _ Un vehículo resultó en pérdida total luego de incendiarse por causas aún no determinadas en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, ubicada sobre el Libramiento Luis Donaldo Colosio. No se reportaron personas lesionadas.

El siniestro fue reportado a las 14:40 horas de este lunes, cuando personal del establecimiento alertó a los cuerpos de emergencia sobre un automóvil en llamas. Se trató de un vehículo marca Toyota, el cual comenzó a incendiarse mientras permanecía estacionado frente a la tienda.