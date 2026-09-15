Se incendia autobús de pasajeros en la autopista Mazatlán-Culiacán

MAZATLÁN._ Un autobús de pasajeros se incendió este lunes cuando circulaba de norte a sur por la autopista Mazatlán-Culiacán y terminó reducido a chatarra.

El accidente se reportó a las 22:45 horas a la altura del kilometro 10 y movilizó a los cuerpos de auxilio del puerto.

Una falla en el sistema de frenos generó el sobrecalentamiento de las balatas, las cuales se pusieron al rojo vivo y esto generó el incendio de una llanta trasera; el fuego se propagó rápidamente en la unidad.

El humo generado se filtró y alertó a los pasajeros y al conductor, quien detuvo la marcha y trató de sofocar el incendio mientras que los pasajeros lograron descender sanos y salvos, la mayoría con sus pertenencias.

Bomberos y rescatistas sofocaron el inventario y atendieron a algunos pasajeros que sufrieron crisis nerviosa.