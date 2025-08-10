$!Se incendia autobús ruta Guadalajara-Culiacán, en Nayarit; resultan ilesos chofer y 40 pasajeros

IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT._ El chofer y 40 pasajeros que viajaban en un autobús resultaron ilesos, luego de que la unidad que cubría la ruta Guadalajara-Culiacán, se incendió la madrugada de este domingo cuando circulaba sobre la carretera Federal 15D Tepic-Guadalajara, a la altura del kilómetro 82, en el municipio de Ixtlán del Río, en Nayarit.

Fue gracias al rápido actuar del conductor del autobús, logró poner a salvo a los pasajeros.

De acuerdo a un reporte de Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit, durante la madrugada de este domingo, se recibió una llamada de auxilio a través de la línea de emergencias 9-1-1, en la que se reportó un incendio de vehículo sobre la carretera Federal 15D Tepic-Guadalajara, a la altura del kilómetro 82, en el municipio de Ixtlán del Río.