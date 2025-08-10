$!Se incendia autobús ruta Guadalajara-Culiacán, en Nayarit; resultan ilesos chofer y 40 pasajeros

IXTLÁN DEL RÍO, NAYARIT._ El chofer y 40 pasajeros que viajaban en un autobús resultaron ilesos, luego de que la unidad que cubría la ruta Guadalajara-Culiacán, se incendió la madrugada de este domingo cuando circulaba sobre la carretera Federal 15D Tepic-Guadalajara, a la altura del kilómetro 82, en el municipio de Ixtlán del Río, en Nayarit.
Fue gracias al rápido actuar del conductor del autobús, logró poner a salvo a los pasajeros.
De acuerdo a un reporte de Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit, durante la madrugada de este domingo, se recibió una llamada de auxilio a través de la línea de emergencias 9-1-1, en la que se reportó un incendio de vehículo sobre la carretera Federal 15D Tepic-Guadalajara, a la altura del kilómetro 82, en el municipio de Ixtlán del Río.
El reporte fue canalizado de inmediato a elementos de Protección Ciudadana y Bomberos, quienes se trasladaron al punto indicado. Al entrevistarse con el conductor, este informó que mientras circulaba a bordo de un autobús de la empresa Tim Primer, con ruta de Guadalajara, Jalisco, hacia Culiacán, Sinaloa, y con 40 pasajeros a bordo, notó que salía humo del motor. Ante la situación, detuvo la marcha, evacuó a los pasajeros y solicitó apoyo a los servicios de emergencia.
Los bomberos, utilizando una motobomba, procedieron a combatir las llamas que consumían por completo el vehículo, logrando extinguir el fuego de manera segura.
Finalmente, se realizó el enfriamiento de la unidad hasta asegurar que la estructura del autobús no presentara riesgo de reignición.
Autoridades competentes permanecieron en el lugar para efectuar las labores correspondientes.
No se dio información sobre los pasajeros.