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Se incendia automóvil en la Culiacán-Navolato; conductor resulta ileso

Una falla eléctrica provocó que la unidad quedara calcinada este sábado a la altura de Campo El Diez
Noroeste/Redacción
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21/03/2026 20:11
21/03/2026 20:11

CULIACÁN._ Una falla que derivó en un cortocircuito dejó como saldo un automóvil calcinado sobre la carretera Culiacán-Navolato, a la altura de Campo El Diez, al sur de Culiacán.

El percance se registró alrededor de las 18:30 horas de este sábado en el carril de sur a norte, siendo afectado un coche tipo sedán.

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Aparentemente, la unidad en cuestión era un Nissan March, y al comenzar la falla, el conductor salió del automóvil.

Al lugar acudieron elementos de Guardia Nacional División Carreteras, quienes auxiliaron al hombre, quien resultó ileso.

El acotamiento en dicho sentido permaneció cerrado algunos minutos en tanto el arribo de un remolque para despejar la rúa.

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