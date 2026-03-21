$!Se incendia automóvil en la Culiacán-Navolato; conductor resulta ileso

CULIACÁN._ Una falla que derivó en un cortocircuito dejó como saldo un automóvil calcinado sobre la carretera Culiacán-Navolato, a la altura de Campo El Diez, al sur de Culiacán.

El percance se registró alrededor de las 18:30 horas de este sábado en el carril de sur a norte, siendo afectado un coche tipo sedán.