$!Se incendia bodega distribuidora de electrodomésticos por La Costerita, en Culiacán

Una bodega de una empresa distribuidora de electrodomésticos ubicada sobre la autopista Benito Juárez, La Costerita, sufrió daños materiales tras incendiarse durante la noche de este martes, al sur de Culiacán.

El local siniestrado se ubica a espaldas del sector Villa Bonita, entre una yarda de tráileres y una bodega de cebollas.

De manera preliminar se reportó que la posible causa del incendio fue la explosión de un tanque de gas, sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades.