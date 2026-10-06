$!Se incendia bodega distribuidora de electrodomésticos por La Costerita, en Culiacán

Una bodega de una empresa distribuidora de electrodomésticos ubicada sobre la autopista Benito Juárez, La Costerita, sufrió daños materiales tras incendiarse durante la noche de este martes, al sur de Culiacán.
El local siniestrado se ubica a espaldas del sector Villa Bonita, entre una yarda de tráileres y una bodega de cebollas.
De manera preliminar se reportó que la posible causa del incendio fue la explosión de un tanque de gas, sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó que en el interior del almacén resultaron calcinados cuatro vehículos, así como diverso material.
Personal del Cuerpo de Bomberos Culiacán recibió el reporte alrededor de las 18:40 horas de este 6 de octubre, y la atención del hecho se prolongó por casi dos horas debido a la magnitud del incidente.
Hasta el momento no se han reportado personas fallecida, lesionadas ni evacuadas del interior del almacén.
Durante las acciones se requirió el apoyo de media docena de vehículos de bomberos así como una ambulancia de Cruz Roja Mexicana, una patrulla de Protección Civil de Culiacán, así como la participación de elementos de la Unidad de Tránsito Municipal para guiar el tráfico por la zona.
Durante las maniobras fue reducida la circulación vehicular a solo Un carril por el sentido de oriente a poniente.