$!Se incendia camión que transportaba cilindros de Gas LP en carretera de Guasave

GUASAVE._ Un vehículo dedicado al transporte de cilindros de Gas LP se incendió este sábado 27 de junio cuando circulaba sobre la carretera México 15, en el carril de sur a norte, entre las calles 19 y 15.
A través de un comunicado, Bomberos Guasave informó que sus elementos a bordo de las unidades 7-17 y 7-7 atendieron el reporte.
Al arribar al lugar, el personal procedió a realizar las maniobras de control y extinción del incendio, trabajando bajo estrictos protocolos de seguridad debido al riesgo que representaba la carga de gas.
Tras las labores correspondientes, la situación fue controlada y el área quedó segura para evitar mayores riesgos a la población y a los usuarios de la vía.