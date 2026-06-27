$!Se incendia camión que transportaba cilindros de Gas LP en carretera de Guasave

GUASAVE._ Un vehículo dedicado al transporte de cilindros de Gas LP se incendió este sábado 27 de junio cuando circulaba sobre la carretera México 15, en el carril de sur a norte, entre las calles 19 y 15.

A través de un comunicado, Bomberos Guasave informó que sus elementos a bordo de las unidades 7-17 y 7-7 atendieron el reporte.