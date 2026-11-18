Un camión del sistema de transporte público urbano de Culiacán se incendió en plena avenida Álvaro Obregón debido a una falla mecánica, durante la tarde de este miércoles.
La unidad, la número 10 de la ruta Huizaches, comenzó a desprender humo del cofre, por lo que el operador se orilló y frenó, casi al llegar a la calle Las Minas o Ancha.
Al abrir cofre, saltó la flama y se esparció el fuego, ante lo cual el chofer evacuó a 25 pasajeros por la puerta trasera, sin que se registraran heridos.
Tras la alerta del siniestro, a las 15:00 horas de este 18 de noviembre, elementos de la Policía de Tránsito cerraron la avenida para dejar espacio a cuerpos de Bomberos Culiacán, quienes sofocaron las llamas.
Luego de unos minutos, reabrieron la circulación vehicular a uno de los carriles de norte a sur, y la unidad calcinada quedó a disposición para ser remolcada.