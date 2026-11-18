Un camión del sistema de transporte público urbano de Culiacán se incendió en plena avenida Álvaro Obregón debido a una falla mecánica, durante la tarde de este miércoles.

La unidad, la número 10 de la ruta Huizaches, comenzó a desprender humo del cofre, por lo que el operador se orilló y frenó, casi al llegar a la calle Las Minas o Ancha.

Al abrir cofre, saltó la flama y se esparció el fuego, ante lo cual el chofer evacuó a 25 pasajeros por la puerta trasera, sin que se registraran heridos.