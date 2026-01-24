$!Se incendia camioneta a un costado de la carretera rumbo a Siqueros, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una camioneta fue consumida por el fuego este sábado a un costado de la carretera ubicada a un kilómetro del poblado de Siqueros, al sur de Mazatlán.

Tras el reporte, elementos de Bomberos Veteranos de Villa Unión, a bordo del camión MV-16, acudieron al sitio.

La corporación informó que al arribo de las unidades, el vehículo se encontraba envuelto en llamas, por lo que se procedió de inmediato a las labores de control y extinción del fuego.