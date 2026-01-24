$!Se incendia camioneta a un costado de la carretera rumbo a Siqueros, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una camioneta fue consumida por el fuego este sábado a un costado de la carretera ubicada a un kilómetro del poblado de Siqueros, al sur de Mazatlán.
Tras el reporte, elementos de Bomberos Veteranos de Villa Unión, a bordo del camión MV-16, acudieron al sitio.
La corporación informó que al arribo de las unidades, el vehículo se encontraba envuelto en llamas, por lo que se procedió de inmediato a las labores de control y extinción del fuego.
De manera preliminar, el incidente pudo haber sido originado por un posible cortocircuito y se reportó que no hubo personas lesionadas, sino solo daños materiales.
Se hace un llamado a la ciudadanía a mantener en buen estado sus vehículos, realizar revisiones periódicas al sistema eléctrico y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo, con el fin de prevenir este tipo de emergencias.