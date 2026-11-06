Se incendia camioneta de doble rodado sobre la Internacional México 15, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una camioneta de doble rodado con caja refrigerada se incendió la tarde de este viernes sobre la carretera Internacional México 15, en los carriles de norte a sur, casi esquina con la Avenida Santa Rosa.

El incendio se reportó a las 15:45 horas sobre la carretera Internacional, casi esquina con la citada vialidad.

De acuerdo a los primeros reportes, el fuego consumió totalmente la cabina de la camioneta, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Bomberos Mazatlán acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas, evitando que se propagaran a la caja refrigerada y a otros vehículos que circulaban por la zona.

Tras el siniestro no se encontraron personas lesionadas.

Al lugar también acudieron elementos de Protección Civil y de Tránsito Municipal, quienes ayudaron a controlar el flujo vehicular en la zona mientras se realizaban las labores para sofocar el incendio y retirar la unidad.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio.