$!Se incendia camioneta en Capistrano, Culiacán; militares la apagan con extintor y refresco

CULIACÁN. _ Una camioneta Ford Explorer de modelo antiguo se incendió la mañana de este martes en la colonia Capistrano, presuntamente a causa de una falla mecánica. El incidente no dejó personas lesionadas.

El hecho ocurrió sobre la calle Misión de Carmelo, entre Manuel Payno y Misión de Sonoma, justo frente a la primaria Santa Rita. Testigos que transitaban por la zona alertaron al número de emergencias 911 tras observar el vehículo envuelto en llamas.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que se encontraban cerca del lugar, respondieron rápidamente y auxiliaron al conductor. Utilizando un extintor y, de forma improvisada, un refresco de cola de cinco litros, lograron contener el fuego antes de que se propagara.

Minutos después, personal del Cuerpo de Bomberos de Culiacán acudió al sitio para enfriar la unidad siniestrada, la cual fue retirada con apoyo de una grúa.