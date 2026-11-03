$!Se incendia camioneta en el estacionamiento de la UAS campus Mazatlán

El reporte se realizó alrededor de las 20:00 horas, cuando por causas aún desconocidas la unidad comenzó a incendiarse, lo que alertó a estudiantes y personal que se encontraba en el lugar.

MAZATLÁN._ Una camioneta Dodge Ram Charger se incendió la noche de este martes cuando se encontraba estacionada en el estacionamiento de la Universidad Autónoma de Sinaloa campus Mazatlán.

Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, quienes de inmediato realizaron las maniobras para sofocar el fuego y evitar que se propagara a otras unidades estacionadas en la zona.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en la camioneta, la cual resultó con pérdida total; las ramas de un árbol también fueron alcanzadas por el fuego.

Elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal también acudieron al lugar para acordonar la zona y tomar conocimiento de los hechos.

Serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas que originaron el incendio.