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Se incendia camioneta en la avenida Ejército Mexicano, en Mazatlán

Elementos de Bomberos Mazatlán controlaron el fuego en minutos y autoridades cerraron parcialmente la circulación para atender la emergencia.
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
17/04/2026 20:18
17/04/2026 20:18

MAZATLÁN._ Una camioneta se incendió la noche de este viernes 17 de abril sobre la avenida Ejército Mexicano, casi frente a la Alberca Olímpica. Se reportan solo daños materiales.

Elementos de Bomberos Mazatlán acudieron a sofocar las llamas, mientras policías municipales cerraron la circulación vial en el sentido de sur a norte de la Ejército Mexicano.

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A través de un comunicado, Bomberos Mazatlán informó que al arribar la Máquina 74 se observó una camioneta con fuego activo en la cabina y el compartimento del motor, por lo que se procedió de inmediato a la aplicación de maniobras de control y extinción.

El incendio fue controlado y sofocado en pocos minutos, evitando su propagación. No se reportan personas lesionadas, únicamente daños materiales en la unidad.

En el lugar Seguridad Pública brindó apoyo para cerrar la vialidad mientras se hacían los trabajos para la extinción del fuego.

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