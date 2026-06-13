$!Se incendia camioneta en la carretera Internacional en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una camioneta se incendió este sábado cuando se encontraba en la intersección de la carretera Internacional al norte y la avenida Insurgentes, dejando daños materiales.
A través de un comunicado, Bomberos Mazatlán informó que su personal de la Estación Central respondió el percance del vehículo.
Al arribo de las unidades, se observó que el fuego se encontraba concentrado en el compartimiento del motor, por lo que de inmediato se iniciaron las maniobras de combate y control del incendio.
Gracias a la rápida intervención de los elementos de Bomberos, se logró evitar que las llamas se propagaran al resto de la unidad, controlando la situación de manera segura y eficiente.