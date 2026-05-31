$!Se incendia camioneta frente a Ciudad Universitaria de la UAS, en Culiacán

CULIACÁN._ Una camioneta quedó totalmente consumida por el fuego tras incendiarse frente a Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el sector Fovissste Chapultepec de Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 11:30 horas de este domingo 31 de mayo sobre el Bulevar de las Américas, en el cruce con la avenida Josefa Ortiz de Domínguez.

De acuerdo con los primeros reportes, personas que transitaban por la zona alertaron al número de emergencias 911 sobre una camioneta que comenzó a incendiarse y que rápidamente generó llamas de gran magnitud.

Tras el reporte, elementos militares acudieron al sitio para asegurar el área, mientras Bomberos Culiacán realizaba las maniobras correspondientes para controlar y sofocar el incendio.