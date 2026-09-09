$!Se incendia casa en la colonia Azteca, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un incendio en casa-habitación se registró la tarde de este miércoles en la colonia Azteca, de este puerto, el cual fue atendido por elementos de Bomberos Mazatlán.
A través de un comunicado, Bomberos Mazatlán informó de estos hechos.
Dio a conocer que al llegar sus elementos realizaron acciones de combate, logrando contener y controlar rápidamente el fuego, evitando su propagación.
Tras el incidente, no se reportaron personas lesionadas.
Bomberos Mazatlán siempre al servicio de la comunidad.