Seguridad
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Accidente

Se incendia casa en la colonia Azteca, en Mazatlán

El hecho fue atendido por elementos de Bomberos Mazatlán
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/09/2026 17:34
09/09/2026 17:34

MAZATLÁN._ Un incendio en casa-habitación se registró la tarde de este miércoles en la colonia Azteca, de este puerto, el cual fue atendido por elementos de Bomberos Mazatlán.

A través de un comunicado, Bomberos Mazatlán informó de estos hechos.

$!Se incendia casa en la colonia Azteca, en Mazatlán

Dio a conocer que al llegar sus elementos realizaron acciones de combate, logrando contener y controlar rápidamente el fuego, evitando su propagación.

Tras el incidente, no se reportaron personas lesionadas.

Bomberos Mazatlán siempre al servicio de la comunidad.

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