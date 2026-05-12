$!Se incendia cocina de eventos del Restaurante V de Vaca en pleno centro de Los Mochis

LOS MOCHIS.- Un nuevo incendio se registró en Los Mochis y movilizó de nuevo a las corporaciones de auxilio y rescate.

Este martes 12 de mayo se incendió la cocina de eventos del Restaurante V de Vaca, ubicado en la avenida Obregón casi esquina con la calle Ángel Flores, en pleno Centro de Los Mochis.

Todas las personas, alrededor de 20 personas, fueron evacuadas y solo hubo daños materiales.

De acuerdo a los primeros reportes, el incendio inició en el área de cocina del salón de evento del lugar. Y se propagó al restaurante y evacuaron a las personas.

El Capitán de meseros de Eventos España, Restaurante Granada y Cantabrias, informó que todos fueron evacuados.

Se dio a conocer que en el lugar había un evento por el 10 de Mayo, de una congregación apostólica.