$!Se incendia cocina de eventos del Restaurante V de Vaca en pleno centro de Los Mochis

LOS MOCHIS.- Un nuevo incendio se registró en Los Mochis y movilizó de nuevo a las corporaciones de auxilio y rescate.
Este martes 12 de mayo se incendió la cocina de eventos del Restaurante V de Vaca, ubicado en la avenida Obregón casi esquina con la calle Ángel Flores, en pleno Centro de Los Mochis.
Todas las personas, alrededor de 20 personas, fueron evacuadas y solo hubo daños materiales.
De acuerdo a los primeros reportes, el incendio inició en el área de cocina del salón de evento del lugar. Y se propagó al restaurante y evacuaron a las personas.
El Capitán de meseros de Eventos España, Restaurante Granada y Cantabrias, informó que todos fueron evacuados.
Se dio a conocer que en el lugar había un evento por el 10 de Mayo, de una congregación apostólica.
El incendió fue por la parte de atrás por el callejón Agustín Melgar.
“A tiempo, porque inició el humo y rápido se evacuó”, dijo el Capitán de Meseros.
“Fue en la cocina de eventos, no fue en el restaurante V de Vaca, pero el ducto da al techo y se propagó por ahí, se atacó de arriba y de abajo”.
Al lugar arribaron elementos de las diferentes corporaciones de auxilio y rescate.
Personal de Tránsito municipal acordaron las avenidas cercanas al restaurante, que se encuentra en pleno centro de la ciudad.
Apenas el pasado domingo se incendiaron cuatro palmas en diferentes partes de la ciudad.
Y la tarde del pasado jueves 7 de mayo se incendió la Plaza Fiesta Las Palmas, que dejó 6 personas sin vida y 51 lesionados.