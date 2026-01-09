$!Se incendia domicilio en la colonia Aquiles Serdán, en Culiacán; no se reportan heridos

CULIACÁN._ Un conato de incendio se registró la noche de este viernes en un domicilio de la colonia Aquiles Serdán, al surponiente de Culiacán.
El siniestro fue reportado cerca de las 17:45 horas sobre la calle Constituyente Alberto Terrones, esquina con Constituyente Sebastián Allende.
El hecho fue atendido por elementos de Bomberos Culiacán, quienes lograron sofocar las llamas algunos minutos después.
Personal del Ejército Mexicano realizó el aseguramiento de la zona en tanto trabajaban los bomberos.
Hasta el momento no se tienen reportadas personas afectadas físicamente por el caso, ni se han esclarecido las causas del incidente.