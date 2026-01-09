Seguridad
|
Emergencia

Se incendia domicilio en la colonia Aquiles Serdán, en Culiacán; no se reportan heridos

Elementos de Bomberos Culiacán atendieron el hecho y lograron sofocar las llamas, mientras que personal militar ofreció resguardo de la zona
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/01/2026 20:29
09/01/2026 20:29

CULIACÁN._ Un conato de incendio se registró la noche de este viernes en un domicilio de la colonia Aquiles Serdán, al surponiente de Culiacán.

El siniestro fue reportado cerca de las 17:45 horas sobre la calle Constituyente Alberto Terrones, esquina con Constituyente Sebastián Allende.

$!Se incendia domicilio en la colonia Aquiles Serdán, en Culiacán; no se reportan heridos

El hecho fue atendido por elementos de Bomberos Culiacán, quienes lograron sofocar las llamas algunos minutos después.

Personal del Ejército Mexicano realizó el aseguramiento de la zona en tanto trabajaban los bomberos.

Hasta el momento no se tienen reportadas personas afectadas físicamente por el caso, ni se han esclarecido las causas del incidente.

$!Se incendia domicilio en la colonia Aquiles Serdán, en Culiacán; no se reportan heridos
#Siniestro
#Incendio
#Emergencia
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube