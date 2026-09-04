$!Se incendia lancha deportiva en la Isla de la Marina Mazatlán

MAZATLÁN._ Una lancha deportiva se incendió cuando se encontraba sobre su remolque en una calle de la Isla de la Marina Mazatlán; al momento se desconoce qué originó el siniestro. El reporte del siniestro se emitió a las 20:00 horas, indicando la calle Coral Norte, donde se encontraba estacionada sobre un remolque.

La embarcación, de nombre “Cua Cua” y de aproximadamente 8 metros de longitud o eslora, comenzó a incendiarse y rápidamente el fuego tomó fuerza debido a los materiales propios de su construcción. Elementos de Bomberos Mazatlán llegaron al lugar a bordo de dos máquinas de combate al fuego y tras unos minutos de ataque con agua a presión, las llamas fueron sofocadas y después se continuó con enfriamiento de toda la superficie afectada por medio de rocío de agua.

Luego de culminar con su labor, los bomberos se retiraron a su base. El encargado de la zona residencial descartó que el fuego haya sido provocado por algún hecho vandálico.