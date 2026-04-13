Seguridad
|
Lancha incendiada

Se incendia lancha en avenida Sábalo Cerritos en Mazatlán; investigan a presunto responsable

Una lancha fue consumida por un incendio mientras estaba sobre un remolque en el camellón de la avenida Sábalo Cerritos, en Mazatlán. Bomberos controlaron el fuego y policías buscan a un presunto responsable
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
13/04/2026 12:49
13/04/2026 12:49

MAZATLÁN. _ Una lancha fue consumida por un incendio cuando se encontraba sobre su remolque, estacionada en el camellón central de la avenida Sábalo Cerritos, en Mazatlán.

La intensa columna de humo generada por el siniestro movilizó a elementos de Bomberos Mazatlán alrededor de las 10:30 horas de este lunes.

$!Se incendia lancha en avenida Sábalo Cerritos en Mazatlán; investigan a presunto responsable

De acuerdo con versiones de testigos, la embarcación comenzó a incendiarse luego de que un hombre en situación de calle se retirara del lugar.

El fuego fue controlado en cuestión de minutos tras la llegada de los cuerpos de emergencia a bordo de una máquina de combate, mientras que policías municipales implementaron un operativo de búsqueda del presunto responsable.

$!Se incendia lancha en avenida Sábalo Cerritos en Mazatlán; investigan a presunto responsable
#Incendio
#Mazatlán
#Sinaloa
#Bomberos Mazatlán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube