$!Se incendia lancha en avenida Sábalo Cerritos en Mazatlán; investigan a presunto responsable

MAZATLÁN. _ Una lancha fue consumida por un incendio cuando se encontraba sobre su remolque, estacionada en el camellón central de la avenida Sábalo Cerritos, en Mazatlán.
La intensa columna de humo generada por el siniestro movilizó a elementos de Bomberos Mazatlán alrededor de las 10:30 horas de este lunes.
De acuerdo con versiones de testigos, la embarcación comenzó a incendiarse luego de que un hombre en situación de calle se retirara del lugar.
El fuego fue controlado en cuestión de minutos tras la llegada de los cuerpos de emergencia a bordo de una máquina de combate, mientras que policías municipales implementaron un operativo de búsqueda del presunto responsable.