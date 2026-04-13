$!Se incendia lancha en avenida Sábalo Cerritos en Mazatlán; investigan a presunto responsable

MAZATLÁN. _ Una lancha fue consumida por un incendio cuando se encontraba sobre su remolque, estacionada en el camellón central de la avenida Sábalo Cerritos, en Mazatlán.

La intensa columna de humo generada por el siniestro movilizó a elementos de Bomberos Mazatlán alrededor de las 10:30 horas de este lunes.