Se incendia local comercial del Malecón Nuevo de Culiacán

CULIACÁN._ Un incendio leve se registró la noche de este jueves 14 de agosto en un negocio de comida y deporte que se localiza en el Malecón Nuevo de Culiacán, a la altura del sector Tres Ríos, provocando movilización de las autoridades y un saldo de solo daños materiales.

Según reportes, fue alrededor de las 19:30 horas cuando se emitió una denuncia al número de emergencias 9-1-1 sobre un posible siniestro que se había generado en el lugar habilitado como restaurante-bar y el cual se encuentra por el bulevar Francisco Labastida Ochoa.

Según refieren de manera preliminar, el incendio habría sido provocado accidentalmente por una falla eléctrica de algunos focos led que se encuentran en el exterior del inmueble. Ante ello, personal de los Bomberos de Culiacán y de Protección Civil se movilizó para atender la situación.

Los agentes de auxilio sofocaron el siniestro antes de que se convirtiera en un problema mayor y dieron las recomendaciones preventivas al personal de trabajo para evitar que un incidente así ocurra de nuevo.

Al final solo se registró el saldo de daños en el local de comida y ninguna persona se vio en la necesidad de ser atendida por resultar intoxicada o por alguna otra lesión durante el hecho.