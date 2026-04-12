$!Se incendia local en el Mercado de las Flores, en el Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Una parte de la estructura del Mercado de las Flores, en el Centro de Mazatlán, se incendió dejando daños materiales durante la noche del sábado 11 de abril.

A través de un comunicado, Bomberos Mazatlán informó que elementos de la Estación 1 y Central respondieron al llamado de emergencia del siniestro generado en el mercado ubicado entre las calles Aquiles Serdán, México, Teniente Azueta y 16 de Septiembre.

Al arribo de las unidades de Bomberos Mazatlán, se localizó el fuego en un local utilizado como bodega, donde se almacenaban materiales combustibles como madera y plásticos.