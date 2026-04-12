$!Se incendia negocio de comida china en el Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Un negocio de comida china se incendió este domingo 12 de abril en el primer cuadro de la colonia Centro, en Culiacán, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

El siniestro se registró poco antes de las 12:00 horas en un inmueble ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo, entre las avenidas Juan Carrasco y Álvaro Obregón.

De acuerdo con los reportes, del establecimiento comenzaron a salir intensas llamas y una columna de humo visible desde distintos puntos del sector Centro, situación que fue reportada al número de emergencias 911 por personas que transitaban por la zona.