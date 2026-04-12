$!Se incendia negocio de comida china en el Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Un negocio de comida china se incendió este domingo 12 de abril en el primer cuadro de la colonia Centro, en Culiacán, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.
El siniestro se registró poco antes de las 12:00 horas en un inmueble ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo, entre las avenidas Juan Carrasco y Álvaro Obregón.
De acuerdo con los reportes, del establecimiento comenzaron a salir intensas llamas y una columna de humo visible desde distintos puntos del sector Centro, situación que fue reportada al número de emergencias 911 por personas que transitaban por la zona.
Al lugar acudieron elementos policiales para resguardar el perímetro, mientras personal del Cuerpo de Bomberos de Culiacán inició las maniobras para sofocar el incendio.
Los rescatistas utilizaron líneas de agua e ingresaron al inmueble para controlar por completo el fuego y evitar que se propagara a negocios cercanos.
Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente las causas que originaron el incendio. No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.