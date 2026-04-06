$!Se incendia pipa con alimento sobre la México 15 en San Miguel Zapotitlán

AHOME. _ Un incendio consumió la cabina de una unidad de carga cargada con alimento para aves durante la mañana de este lunes sobre la carretera Internacional México 15, a la altura de la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, municipio de Ahome.
El conductor del vehículo, identificado como Humberto, logró ponerse a salvo tras detectar la emanación de humo en la parte frontal de la pesada unidad antes de que el fuego se extendiera por el área de conducción.
Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome y agentes de vialidad, quienes restringieron la circulación en los carriles de sur a norte para permitir las maniobras de auxilio.
Integrantes del cuerpo de Bomberos de Los Mochis trabajaron durante media hora para sofocar las llamas, logrando liberar el tráfico vehicular una vez controlada la situación.
Personal de la Guardia Nacional División Caminos se encargó de realizar las diligencias correspondientes para elaborar el reporte oficial.
De acuerdo con las primeras revisiones, el siniestro se originó debido a una presunta falla mecánica en el sistema del motor, lo que provocó la pérdida total del área de cabina sin que se reportaran personas lesionadas.