$!Se incendia pipa con alimento sobre la México 15 en San Miguel Zapotitlán

AHOME. _ Un incendio consumió la cabina de una unidad de carga cargada con alimento para aves durante la mañana de este lunes sobre la carretera Internacional México 15, a la altura de la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, municipio de Ahome.

El conductor del vehículo, identificado como Humberto, logró ponerse a salvo tras detectar la emanación de humo en la parte frontal de la pesada unidad antes de que el fuego se extendiera por el área de conducción.