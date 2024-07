Por fortuna no hubo persona lesionadas. Se logró rescatar a una perrita y encontrar a un gato propiedad de los moradores de la vivienda.

”Afortundamente no hubo lesionados, el dueño de la casa estaba afuera esperando a los bomberos, sin lesiones, ignoramos la causa, ahorita vamos a hacer la investigación, pero hasta el momento no sabemos que es lo que inició el incendio”.

”Son dos las habitaciones que estuvieron involucradas, una se quemó en su totalidad y la otra nadamás fueron daños parciales, afortunadamente se logró controlar el fuego a tiempo, se hizo una ventilación para lograr sacar todo el humo de la casa y no hubiera propagación hacias las áreas contiguas de la casa”, afirmó Saúl Robles, comandante de Bomberos Voluntarios, en entrevista con Noroeste en el lugar de los hechos.

El incendio se registró alrededor de las 14:50 horas. Una señora que pasó por el lugar y vio la gran cantidad de humo negro que salía de la segunda planta de la vivienda le informó a los vecinos, quienes de inmediato dieron aviso a los Bomberos, logrando así que el incendio no ocasionara mayores daños.

Juan Campos, trabajador de la obra, quien se encontraba visitando a unos familiares cerca de la vivienda incendiada, al ver el humo no dudó en subirse al segundo piso y buscar a personas para rescatarlas.

Me subí más que nada por si había personas para rescatar: Juan

”Nomás bajar a la perrita y bajarme y hacerle caso a mis familiares de bajarme, porque empezó a tronar todo allá arriba, como si algo tronaba, no sé qué sería, botellas lo que fuera. Yo más que nada me subí por si había alguna niña, o algo, familiares, humanos, lo que sea para bajarlos, porque yo sí me meto, fue mi reacción al momento”, afirmó mientras observaba las labores de los bomberos.