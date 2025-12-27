$!Se incendia relleno sanitario del Piggy Back, al sur de Culiacán

La mañana de este sábado se registró un incendio en el relleno sanitario del parque industrial Piggy Back, en la zona sur de Culiacán. Los primeros reportes del siniestro comenzaron alrededor de las 5:30 horas, y desde ese momento comenzó la movilización de equipos de auxilio.

Cerca de las 10:00 horas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que se habría tratado de quema de basura.









Al final de su comunicado, la SSPE exhortó a la ciudadanía a no utilizar material pirotécnico, por los riesgos que representan para originar incendios. En el sitio hay desplegados al menos media docena de camiones de Bomberos Culiacán en maniobras para sofocar las llamas, que continúan activas tras más de cuatro horas de su inicio.







