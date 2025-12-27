Seguridad
|
Incendio

Se incendia relleno sanitario del Piggy Back, al sur de Culiacán

Desde el amanecer de este sábado comenzó el siniestro entre los montículos de basura, cuyas llamas continúan activas tras más de cuatro horas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/12/2025 10:17
27/12/2025 10:17

La mañana de este sábado se registró un incendio en el relleno sanitario del parque industrial Piggy Back, en la zona sur de Culiacán.

Los primeros reportes del siniestro comenzaron alrededor de las 5:30 horas, y desde ese momento comenzó la movilización de equipos de auxilio.

Cerca de las 10:00 horas, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que se habría tratado de quema de basura.

  • $!Se incendia relleno sanitario del Piggy Back, al sur de Culiacán
  • $!Se incendia relleno sanitario del Piggy Back, al sur de Culiacán
  • $!Se incendia relleno sanitario del Piggy Back, al sur de Culiacán
  • $!Se incendia relleno sanitario del Piggy Back, al sur de Culiacán

Al final de su comunicado, la SSPE exhortó a la ciudadanía a no utilizar material pirotécnico, por los riesgos que representan para originar incendios.

En el sitio hay desplegados al menos media docena de camiones de Bomberos Culiacán en maniobras para sofocar las llamas, que continúan activas tras más de cuatro horas de su inicio.

  • $!Se incendia relleno sanitario del Piggy Back, al sur de Culiacán
  • $!Se incendia relleno sanitario del Piggy Back, al sur de Culiacán
  • $!Se incendia relleno sanitario del Piggy Back, al sur de Culiacán
  • $!Se incendia relleno sanitario del Piggy Back, al sur de Culiacán

Pese a las maniobras alrededor del relleno sanitario, la actividad dentro de este continúa de manera habitual, con la entrada y salida de vehículos pesados como tráileres y camiones recolectores de basura.

El perímetro está resguardado por elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano.

#Incendio
#Relleno sanitario
#Piggy Back
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube