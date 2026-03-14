$!Se incendia remolque con basura y maleza en la colonia Felipe Ángeles, en Culiacán

CULIACÁN._ Un remolque que transportaba basura, además de maleza, se incendió durante la tarde de este sábado en la colonia Felipe Ángeles, al surponiente de Culiacán.

Los hechos se concentraron en una zona de baldío en el cruce de las calles Cruz, Medina y General Rosendo Rodríguez, cerca de las 16:30 horas.