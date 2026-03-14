$!Se incendia remolque con basura y maleza en la colonia Felipe Ángeles, en Culiacán

CULIACÁN._ Un remolque que transportaba basura, además de maleza, se incendió durante la tarde de este sábado en la colonia Felipe Ángeles, al surponiente de Culiacán.
Los hechos se concentraron en una zona de baldío en el cruce de las calles Cruz, Medina y General Rosendo Rodríguez, cerca de las 16:30 horas.
Hasta el momento no se ha dado a conocer cómo comenzaron a propagarse las llamas.
En el lugar, elementos de Bomberos Culiacán reportaron que un joven presentó crisis nerviosa, ya que habita cerca de donde comenzó el siniestro.
Durante las acciones, el perímetro fue asegurado por personal del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes auxiliaron a vecinos en las inmediaciones.